Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1910 года J "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 568,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1910 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7677 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 340 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.
Сохранность
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- Münz Zentrum Rheinland (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 63 EUR
Где продать?
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