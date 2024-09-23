Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1910 года E "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 745,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1910 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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