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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1910 года E "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1910 года E "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1910 года E "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 745,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1910
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1910 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münzen Gut-Lynt (1)
Германия 2 пфеннига 1910 E на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 2 пфеннига 1910 E на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 30, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 30 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1910 E на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 2 пфеннига 1910 E на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1910 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1910 E на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1910 E на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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