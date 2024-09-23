Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1910 года D "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,407,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1910 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1723 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 70 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Sonntag (1)
Где продать?
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