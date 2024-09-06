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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1908 года G "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1908 года G "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1908 года G "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 610,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1908 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7676 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность
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Германия 2 пфеннига 1908 G на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

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