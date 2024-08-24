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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1908 года E "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1908 года E "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1908 года E "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 745,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1908 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2634 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 180 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • WAG (1)
Германия 2 пфеннига 1908 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Германия 2 пфеннига 1908 E на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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