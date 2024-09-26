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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1907 года D "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1907 года D "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1907 года D "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,921,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1907 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 496 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 42 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • WAG (1)
Германия 2 пфеннига 1907 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Германия 2 пфеннига 1907 D на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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