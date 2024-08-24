Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1906 года G "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,527,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1906
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1906 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3849 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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