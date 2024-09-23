Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1906 года D "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,539,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1906
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1906 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 4 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2023.
Сохранность
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