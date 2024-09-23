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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1906 года D "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1906 года D "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1906 года D "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenversand Udo Helmig

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,539,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1906
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1906 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 4 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
Германия 2 пфеннига 1906 D на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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