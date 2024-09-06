Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1905 года J "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,609,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1905
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1905 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1328 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 12 марта 2023.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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