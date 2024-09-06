Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1905 года J "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1905 года J "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1905 года J "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,609,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1905
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1905 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1328 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 12 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Rhenumis (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Германия 2 пфеннига 1905 J на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 пфеннига 1905 J на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 2 пфеннига 1905 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 2 пфеннига 1905 J на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1905 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1905 года Все немецкие монеты немецкие медные монеты немецкие монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск