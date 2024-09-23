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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1905 года A "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1905 года A "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1905 года A "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,172,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1905
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1905 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2103 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • Künker (2)
  • WAG (1)
Германия 2 пфеннига 1905 A на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Германия 2 пфеннига 1905 A на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 2 пфеннига 1905 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 2 пфеннига 1905 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1905 A на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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