Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1904 года J "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 44,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1904
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1904 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 481 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
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- Russiancoin (3)
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