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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1904 года E "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1904 года E "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1904 года E "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 744,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1904
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1904 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 933 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 45 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2013.

Сохранность
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  • WAG (1)
Германия 2 пфеннига 1904 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 2 пфеннига 1904 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Германия 2 пфеннига 1904 E на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1904 E на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где купить?
Германия 2 пфеннига 1904 E на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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