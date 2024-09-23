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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1904 года A "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1904 года A "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1904 года A "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,414,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1904
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1904 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2102 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 пфеннига 1904 A на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Германия 2 пфеннига 1904 A на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 2 пфеннига 1904 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1904 A на аукционе Karamitsos - December 9, 2017
Продавец Karamitsos
Дата 9 декабря 2017
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
Германия 2 пфеннига 1904 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1904 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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