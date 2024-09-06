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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1877 года B "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1877 года B "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1877 года B "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 60,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1877 года со знаком B. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1655 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1200 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
1292 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе Stack's - January 14, 2019
Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе Stack's - August 14, 2018
Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе Stack's - August 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 B на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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