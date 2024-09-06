Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1877 года B "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 60,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1877 года со знаком B. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1655 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1200 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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