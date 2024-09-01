2 пфеннига 1877 года A "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1877 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4357 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 450 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

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