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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1877 года A "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1877 года A "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1877 года A "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,827,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1877 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4357 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 450 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (5)
  • Katz (4)
  • Künker (6)
  • Russiancoin (2)
Германия 2 пфеннига 1877 A на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 2 пфеннига 1877 A на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 2 пфеннига 1877 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 A на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 A на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1877 A на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 A на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 пфеннига 1877 A на аукционе Künker - April 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 A на аукционе Künker - November 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 A на аукционе Künker - September 25, 2013
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 A на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 A на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 A на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1877 A на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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