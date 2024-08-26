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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1876 года J "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1876 года J "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1876 года J "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,995,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1876 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2207 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2016.

Сохранность
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Германия 2 пфеннига 1876 J на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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