Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1876 года J "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,995,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1876 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2207 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2016.
Сохранность
- Все фирмы
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