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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1876 года G "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1876 года G "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1876 года G "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,502,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1876 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Katz (3)
  • WAG (1)
Германия 2 пфеннига 1876 G на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 2 пфеннига 1876 G на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 2 пфеннига 1876 G на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1876 G на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1876 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1876 G на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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