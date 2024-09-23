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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1876 года F "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1876 года F "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1876 года F "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,207,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1876 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 61171 проданному на аукционе Heritage Auctions за 89 USD. Торги состоялись 8 ноября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Германия 2 пфеннига 1876 F на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Германия 2 пфеннига 1876 F на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1876 F на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1876 F на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1876 F на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1876 F на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1876 F на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1876 F на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1876 F на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1876 F на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность AU
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 2 пфеннига 1876 F на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1876 F на аукционе Russiancoin - November 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1876 F на аукционе Russiancoin - August 8, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1876 F на аукционе Russiancoin - February 7, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1876 F на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 2 пфеннига 1876 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1876 F на аукционе Heritage - November 8, 2009
Германия 2 пфеннига 1876 F на аукционе Heritage - November 8, 2009
Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2009
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1876 F на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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