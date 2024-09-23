Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1876 года F "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,207,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1876 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 61171 проданному на аукционе Heritage Auctions за 89 USD. Торги состоялись 8 ноября 2009.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2009
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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