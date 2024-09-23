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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1876 года D "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1876 года D "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1876 года D "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,296,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1876 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (6)
  • Russiancoin (3)
  • WAG (1)
Германия 2 пфеннига 1876 D на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1876 D на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1876 D на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 2 пфеннига 1876 D на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1876 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 2 пфеннига 1876 D на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1876 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1876 D на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1876 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1876 D на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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