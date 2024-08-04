Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1876 года C "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,280,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1876 года со знаком C. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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