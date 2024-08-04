Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1876 года C "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1876 года C "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1876 года C "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,280,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1876 года со знаком C. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (3)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • WAG (3)
Германия 2 пфеннига 1876 C на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Германия 2 пфеннига 1876 C на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 2 пфеннига 1876 C на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1876 C на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1876 C на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1876 C на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1876 C на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 2 пфеннига 1876 C на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 14, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 14 января 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1876 C на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1876 C на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1876 C на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1876 года Все немецкие монеты немецкие медные монеты немецкие монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск