Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1876 года A "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,906,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1876 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3751 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS63 RD PCGS
Цена
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Продавец Höhn
Дата 31 августа 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2009
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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