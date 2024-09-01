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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1875 года J "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1875 года J "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1875 года J "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,210,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1875 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2255 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.

Сохранность
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  • Coins.ee (1)
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  • Künker (3)
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе BAC - September 8, 2020
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе BAC - February 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе BAC - June 4, 2019
Продавец BAC
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе BAC - October 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 J на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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