Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1875 года J "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,210,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1875 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2255 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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