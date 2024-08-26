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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1875 года H "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1875 года H "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1875 года H "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,309,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1875 года со знаком H. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (2)
Германия 2 пфеннига 1875 H на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 2 пфеннига 1875 H на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 2 пфеннига 1875 H на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1875 H на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1875 H на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 H на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 H на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 H на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1875 H на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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