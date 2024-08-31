Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1875 года G "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,903,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1875 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5615 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75 EUR. Торги состоялись 20 октября 2020.
Сохранность
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- Katz (2)
- Russiancoin (3)
- WAG (3)
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