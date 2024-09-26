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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1875 года C "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1875 года C "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1875 года C "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 35,541,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1875 года со знаком C. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 40 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Russiancoin (6)
  • Sonntag (1)
  • WAG (3)
Германия 2 пфеннига 1875 C на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 C на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 C на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 C на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 C на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 C на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 C на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Германия 2 пфеннига 1875 C на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 2 пфеннига 1875 C на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 C на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1875 C на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1875 C на аукционе Sonntag - June 9, 2015
Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 C на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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