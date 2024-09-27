Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1875 года A "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1875 года A "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1875 года A "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,963,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1875 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 440 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Katz (3)
  • Künker (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numimarket (1)
  • Russiancoin (3)
  • WAG (1)
  • Westfälische (2)
Германия 2 пфеннига 1875 A на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Германия 2 пфеннига 1875 A на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Германия 2 пфеннига 1875 A на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 A на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Германия 2 пфеннига 1875 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1875 A на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1875 A на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1875 A на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1875 A на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1875 A на аукционе Künker - November 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1875 A на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1875 A на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1875 A на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 пфеннига 1875 A на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1875 A на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1875 года Все немецкие монеты немецкие медные монеты немецкие монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск