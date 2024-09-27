Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1875 года A "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,963,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1875 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 440 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (2)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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