2 пфеннига 1875 года A "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1875 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 440 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

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