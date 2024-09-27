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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1874 года H "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1874 года H "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1874 года H "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,706,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1874 года со знаком H. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 пфеннига 1874 H на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 2 пфеннига 1874 H на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 2 пфеннига 1874 H на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1874 H на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1874 H на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1874 H на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1874 H на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1874 H на аукционе Heritage - July 19, 2012
Германия 2 пфеннига 1874 H на аукционе Heritage - July 19, 2012
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2012
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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