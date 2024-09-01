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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1874 года E "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1874 года E "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1874 года E "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,090,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1874 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 2 пфеннига 1874 E на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 2 пфеннига 1874 E на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
Германия 2 пфеннига 1874 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 2 пфеннига 1874 E на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1874 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1874 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1874 E на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1874 E на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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