Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1874 года E "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,090,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1874 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
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