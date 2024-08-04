Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1874 года C "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,474,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1874 года со знаком C. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2525 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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