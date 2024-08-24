Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1874 года A "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 37,360,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1874 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2006 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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