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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1874 года A "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1874 года A "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1874 года A "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 37,360,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1874 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2006 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 пфеннига 1874 A на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Германия 2 пфеннига 1874 A на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 2 пфеннига 1874 A на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Германия 2 пфеннига 1874 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1874 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1874 A на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность AU
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 2 пфеннига 1874 A на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 пфеннига 1874 A на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1874 A на аукционе Stephen Album - May 4, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 2 пфеннига 1874 A на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1874 A на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1874 A на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 2 пфеннига 1874 A на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1874 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1874 A на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1874 A на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 пфеннига 1874 A на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1874 A на аукционе Künker - November 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1874 A на аукционе Künker - September 25, 2013
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1874 A на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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