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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1873 года G "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1873 года G "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1873 года G "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 118,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1873 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (5)
Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе Rauch - May 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе Reinhard Fischer - November 13, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 ноября 2015
Сохранность F
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Германия 2 пфеннига 1873 G на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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