Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1873 года G "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 118,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1873 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
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Дата 29 января 2021
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность F
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность F
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность F
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 ноября 2015
Сохранность F
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
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