Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1873 года F "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1873 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1550 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
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