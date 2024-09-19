Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1873 года D "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,358,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1873 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3747 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 270 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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