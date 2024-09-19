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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1873 года D "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1873 года D "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1873 года D "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,358,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1873 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3747 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 270 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Германия 2 пфеннига 1873 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 2 пфеннига 1873 D на аукционе Stephen Album - April 11, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Германия 2 пфеннига 1873 D на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 D на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
Германия 2 пфеннига 1873 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 D на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 D на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1873 D на аукционе ibercoin - June 28, 2012
Продавец ibercoin
Дата 28 июня 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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