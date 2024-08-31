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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1873 года C "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1873 года C "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1873 года C "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 161,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1873 года со знаком C. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1217 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 575 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2006.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (3)
  • Künker (8)
  • Rhenumis (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Teutoburger (6)
  • Westfälische (1)
Германия 2 пфеннига 1873 C на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Германия 2 пфеннига 1873 C на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 пфеннига 1873 C на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
581 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 2 пфеннига 1873 C на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 C на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 C на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 C на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 C на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 C на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 C на аукционе Künker - May 21, 2015
Продавец Künker
Дата 21 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 C на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 C на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 C на аукционе Teutoburger - February 23, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 C на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 C на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 C на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1873 C на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 C на аукционе Künker - February 1, 2006
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 C на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 C на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 C на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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