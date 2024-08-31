Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1873 года C "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 161,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1873 года со знаком C. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1217 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 575 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2006.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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