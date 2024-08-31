Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1873 года B "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1873 года B "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1873 года B "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 290,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1873 года со знаком B. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5296 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 6000 DKK. Торги состоялись 11 июня 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • WAG (2)
Германия 2 пфеннига 1873 B на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Германия 2 пфеннига 1873 B на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 2 пфеннига 1873 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1873 B на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1873 B на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1873 года Все немецкие монеты немецкие медные монеты немецкие монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск