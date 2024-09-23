2 пфеннига 1873 года A "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1873 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2004 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 675 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность PROOF (1) UNC (9) AU (3) XF (1) F (5) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (6) BN (7) Сервис NGC (8)