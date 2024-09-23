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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1873 года A "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1873 года A "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1873 года A "Тип 1873-1877" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 877,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1873 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2004 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 675 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 пфеннига 1873 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 2 пфеннига 1873 A на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Германия 2 пфеннига 1873 A на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1873 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1873 A на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность F
Цена
Германия 2 пфеннига 1873 A на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность F
Цена
Германия 2 пфеннига 1873 A на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность F
Цена
Германия 2 пфеннига 1873 A на аукционе Numisor - November 15, 2019
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 A на аукционе Numisor - June 25, 2019
Продавец Numisor
Дата 25 июня 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Германия 2 пфеннига 1873 A на аукционе VL Nummus - March 24, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность F
Цена
Германия 2 пфеннига 1873 A на аукционе Numisor - April 5, 2018
Продавец Numisor
Дата 5 апреля 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Германия 2 пфеннига 1873 A на аукционе Numisor - November 14, 2017
Продавец Numisor
Дата 14 ноября 2017
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Германия 2 пфеннига 1873 A на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 A на аукционе Numisor - April 20, 2017
Продавец Numisor
Дата 20 апреля 2017
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Германия 2 пфеннига 1873 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 A на аукционе Numisor - November 15, 2016
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Германия 2 пфеннига 1873 A на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 A на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873 A на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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