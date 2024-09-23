Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1873 года A "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 877,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1873 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2004 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 675 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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