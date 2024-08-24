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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 10 пфеннигов 1873 года G. Клипа. Односторонний оттиск. Медь (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Клипа. Односторонний оттиск. Медь

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Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 29,8 гр

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1873
  • Монетный двор Карлсруэ
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 10 пфеннигов 1873 года со знаком G. Клипа. Односторонний оттиск. Медь. Это медная монета периода Германской империи

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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