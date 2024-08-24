Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 10 пфеннигов 1873 года G. Клипа. Односторонний оттиск. Медь (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Клипа. Односторонний оттиск. Медь
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 29,8 гр
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1873
- Монетный двор Карлсруэ
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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Сохранность
- Все фирмы
- Möller (1)
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