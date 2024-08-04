Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 10 пфеннигов 1873 года G. Клипа. Золото (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Клипа. Золото
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 10 пфеннигов 1873 года со знаком G. Клипа. Золото. Это undefined монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 24418 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1610 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность MS63 CAMEO ANACS
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
864 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 января 2020
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Где продать?
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