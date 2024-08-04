Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 10 пфеннигов 1873 года G. Клипа. Золото (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Клипа. Золото

Аверс монеты - Пробные 10 пфеннигов 1873 года G Клипа Золото - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - Пробные 10 пфеннигов 1873 года G Клипа Золото - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1873
  • Монетный двор Карлсруэ
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 10 пфеннигов 1873 года со знаком G. Клипа. Золото. Это undefined монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 24418 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1610 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Heritage (10)
  • Künker (3)
  • Möller (2)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (1)
  • WAG (2)
  • WDA - MiM (2)
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Stack's - August 23, 2023
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Stack's - August 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность MS63 CAMEO ANACS
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
864 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Heritage - January 21, 2020
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Heritage - January 2, 2020
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Heritage - January 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 января 2020
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Teutoburger - December 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Stack's - August 20, 2019
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Stack's - August 20, 2019
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Heritage - January 13, 2016
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Heritage - April 14, 2015
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность SP67 PCGS
Цена
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Heritage - January 14, 2015
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Heritage - April 23, 2013
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Heritage - May 1, 2012
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Heritage - September 12, 2011
Германия 10 пфеннигов 1873 G (Пробные) на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1873 года Все немецкие монеты немецкие монеты немецкие монеты номиналом 10 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск