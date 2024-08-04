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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1921 года "Тип 1917-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1921 года "Тип 1917-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1921 года "Тип 1917-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,23 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 319,334,000
  • Тираж PROOF 24

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1921
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1921 года. Это цинковая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1601 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 340 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Möller (1)
  • Russiancoin (4)
Германия 10 пфеннигов 1921 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 10 пфеннигов 1921 на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 10 пфеннигов 1921 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1921 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1921 на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1921 на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1921 на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1921 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1921 на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1921 на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1921 на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1921 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1921 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1921 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1921 на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1921 на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1921 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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