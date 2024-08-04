Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1921 года "Тип 1917-1922" (Германия, Германская Империя)
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1921 года. Это цинковая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1601 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 340 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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