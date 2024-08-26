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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1914 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1914 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1914 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,515,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1914
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1914 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3431 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 170 USD. Торги состоялись 24 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1914 F на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Германия 10 пфеннигов 1914 F на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Германия 10 пфеннигов 1914 F на аукционе Karamitsos - June 12, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 12 июня 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1914 F на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1914 F на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1914 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1914 F на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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