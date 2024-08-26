Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1914 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,515,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1914
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1914 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3431 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 170 USD. Торги состоялись 24 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Продавец Karamitsos
Дата 12 июня 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
******
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Где продать?
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