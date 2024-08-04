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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1914 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1914 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1914 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,478,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1914
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1914 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 31712 проданному на аукционе Heritage Auctions за 382 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе Heritage - April 16, 2014
Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность MS66 NGC
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Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1914 E на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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