Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1914 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,478,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1914
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1914 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 31712 проданному на аукционе Heritage Auctions за 382 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 пфеннигов 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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