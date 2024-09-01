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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1914 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1914 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1914 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,301,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1914
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1914 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2149 проданному на аукционе Katz Auction за 5 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2021.

Сохранность
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  • Katz (2)
Германия 10 пфеннигов 1914 D на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 10 пфеннигов 1914 D на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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