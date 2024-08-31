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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1914 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1914 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1914 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,570,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1914
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1914 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1281 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 220 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1914 A на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 10 пфеннигов 1914 A на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Германия 10 пфеннигов 1914 A на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Германия 10 пфеннигов 1914 A на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Германия 10 пфеннигов 1914 A на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1914 A на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Германия 10 пфеннигов 1914 A на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1914 A на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1914 A на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1914 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1914 A на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1914 A на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1914 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Германия 10 пфеннигов 1914 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1914 A на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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