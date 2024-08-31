Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1914 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,570,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1914
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1914 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1281 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 220 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
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Где продать?
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