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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1913 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1913 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1913 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,550,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1913 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 31710 проданному на аукционе Heritage Auctions за 270 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (3)
Германия 10 пфеннигов 1913 J на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 10 пфеннигов 1913 J на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Германия 10 пфеннигов 1913 J на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1913 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1913 J на аукционе Heritage - November 10, 2016
Германия 10 пфеннигов 1913 J на аукционе Heritage - November 10, 2016
Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2016
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1913 J на аукционе Heritage - April 16, 2014
Германия 10 пфеннигов 1913 J на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1913 J на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1913 J на аукционе Heritage - April 26, 2010
Германия 10 пфеннигов 1913 J на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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