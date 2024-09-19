Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1913 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,991,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1913 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 24000 JPY
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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