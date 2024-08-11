Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1913 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,478,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1913 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1399 проданному на аукционе Auction World за 21000 JPY. Торги состоялись 16 июля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Höhn (2)
- Katz (1)
- Künker (2)
- Numisbalt (1)
- Russiancoin (7)
- WAG (1)
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 пфеннигов 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск