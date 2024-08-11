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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1913 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1913 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1913 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,478,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1913 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1399 проданному на аукционе Auction World за 21000 JPY. Торги состоялись 16 июля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisbalt (1)
  • Russiancoin (7)
  • WAG (1)
Германия 10 пфеннигов 1913 E на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1913 E на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1913 E на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1913 E на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1913 E на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1913 E на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Германия 10 пфеннигов 1913 E на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1913 E на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1913 E на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1913 E на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Германия 10 пфеннигов 1913 E на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1913 E на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1913 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1913 E на аукционе Auction World - July 18, 2016
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1913 E на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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