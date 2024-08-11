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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1913 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1913 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1913 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,466,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1913 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31708 проданному на аукционе Heritage Auctions за 188 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Höhn (1)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
Германия 10 пфеннигов 1913 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Германия 10 пфеннигов 1913 A на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 10 пфеннигов 1913 A на аукционе Heritage - December 3, 2015
Германия 10 пфеннигов 1913 A на аукционе Heritage - December 3, 2015
Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2015
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1913 A на аукционе Höhn - August 31, 2015
Продавец Höhn
Дата 31 августа 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1913 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Германия 10 пфеннигов 1913 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1913 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Германия 10 пфеннигов 1913 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1913 A на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1913 A на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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