Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1913 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,466,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1913 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31708 проданному на аукционе Heritage Auctions за 188 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2015
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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