10 пфеннигов 1913 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1913 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31708 проданному на аукционе Heritage Auctions за 188 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

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