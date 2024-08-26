Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1912 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,441,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1912 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1280 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 280 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Где продать?
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