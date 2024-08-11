Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1912 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,787,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1912 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 61181 проданному на аукционе Heritage Auctions за 207 USD. Торги состоялись 7 февраля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 февраля 2012
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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