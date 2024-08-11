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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1912 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1912 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1912 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,787,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1912 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 61181 проданному на аукционе Heritage Auctions за 207 USD. Торги состоялись 7 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Германия 10 пфеннигов 1912 F на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 10 пфеннигов 1912 F на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Германия 10 пфеннигов 1912 F на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Германия 10 пфеннигов 1912 F на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 10 пфеннигов 1912 F на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 10 пфеннигов 1912 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1912 F на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность PROOF
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Германия 10 пфеннигов 1912 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1912 F на аукционе Heritage - February 7, 2012
Германия 10 пфеннигов 1912 F на аукционе Heritage - February 7, 2012
Продавец Heritage
Дата 7 февраля 2012
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1912 F на аукционе Heritage - April 26, 2010
Германия 10 пфеннигов 1912 F на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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