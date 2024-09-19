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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1912 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1912 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1912 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,649,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1912 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3917 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 300 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1912 E на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 10 пфеннигов 1912 E на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF66 PCGS
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 10 пфеннигов 1912 E на аукционе Numismática Leilões - April 21, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1912 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1912 E на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1912 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1912 E на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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